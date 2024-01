"Ciccio" Tavano torna in campo a 45 anni: ecco dove giocherà

Francesco "Ciccio" Tavano torna in campo a 45 anni per vestire la maglia della Gallianese. L'ex attaccante di Livorno, Empoli, Valencia e Roma riparte dalla Seconda Categoria. Il bomber campano aveva appeso gli scarpini al chiodo il 14 novembre 2022, quando aveva deciso di passare da giocatore ad allenatore del Tuttucuoio, squadra di Eccellenza Toscana. Era poi stato esonerato dal club di San Miniato il 14 novembre 2023.

La vittoria della Coppa Italia con la Roma e la Champions col Valencia

Nel corso della sua carriera Tavano ha fatto 174 presenze in Serie A con 41 gol, 283 presenze in Serie B con 125 gol e 170 presenze in Serie C e 67 gol. Ha vinto una Coppa Italia nel 2006/2007 con la Roma e ha giocato anche in Champions League con la maglia del Valencia. Ora il bomber ha accettato l'offerta della Gallianese, che è in testa al girone I della Seconda Categoria toscana.

"I numeri parlano per lui"

"Vi presentiamo i due nuovi acquisti arrivati nel mercato invernale che ci aiuteranno da qui a fine stagione a concluderla al meglio delle nostre possibilità! Francesco Tavano e Francesco Parrini. I numeri parlano per loro! Poche presentazioni!!

Forza Galliano", il messaggio social della A.S Gallianese.