Comitato 4.0, appello per salvare sport

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - L'appello #salviamolosport lanciato dal Comitato 4.0 viene raccolto anche da Striscia la Notizia. Questa sera ai microfoni dell'inviato del popolare show tv Valerio Staffelli, il Comitato lancia il grido di allarme delle 245 società sportive aderenti, che chiedono aiuti al governo e al parlamento per evitare il fallimento. Il Comitato 4.0 ha coinvolto migliaia di atleti e lavoratori del settore sportivo con la campagna #salviamolosport. Oltre agli appelli sui social media e sulla stampa, nei giorni scorsi ciascuno dei club membri del Comitato 4.0 ha inviato ai ministri dello Sport, Vincenzo Spadafora, dell'Economia, Roberto Gualtieri e al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini una lettera contenente la richiesta di aiuto con una lista di misure concrete necessarie per salvare le società sportive. Alle 245 lettere non è seguita la risposta delle istituzioni. La richiesta al Governo è che i club possano beneficiare di misure di sostegno alla liquidità e di poter dilazionare le scadenze fiscali e contributive. Per le società private degli incassi da botteghino il rischio fallimento è sempre più concreto. "Basta parole, promesse e dichiarazioni di impegno, ora ci vogliono atti concreti. Anche lo sport merita attenzione, non è solo agonismo ma un pezzo importante del sistema produttivo e sociale del paese, chiediamo al Governo una risposta ai club, agli atleti, ai lavoratori e alle loro famiglie che non vedono alcun futuro" ha dichiarato il Comitato 4.0. (ANSA).