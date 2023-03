Conference League: Az Alkmaar vince 2-1, Lazio eliminata

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Lazio è stata eliminata dalla Conference League. Nel ritorno degli ottavi di finale i biancocelesti sono stati sconfitti 2-1 dall'Az Alkmaar che stacca il pass per i quarti di finale. Nella gara di andata, all'Olimpico, gli olandesi si erano imposti per 2-1. Lazio in vantaggio con Felipe Anderson al 21' del primo tempo ma al 28' arriva il pareggio degli olandesi con Karlsson. Nel secondo tempo, al 17', Pavlidis la ribalta. Si ferma agli ottavi dunque l'avventura europea della Lazio. (ANSA).