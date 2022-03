Conference: Roma: Mourinho 'contava solo essere ai sorteggi'

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Abbiamo lottato e abbiamo visto quanto era difficile all'andata. Non è stata la nostra miglior partita, ma abbiamo fatto gol alla fine". Parola di Tammy Abraham. Sua la rete al novantesimo che regala alla Roma l'1-1 contro il Vitesse e i quarti di finale della Conference League. Ventunesimo gol in stagione per l'inglese, come Batistuta e Montella. "Sì lo sapevo di questo record - ha detto l'attaccante -. I tifosi me lo ricordavano sempre sui social. Sono venuto qui per segnare e spero di farne altri". Lo spera anche Mourinho, felice per il gol qualificazione, ma realista sulle della Roma di continuare a segnare nei minuti di recupero. "Non è una qualità eterna questa. Contava solo essere ai sorteggi. La nostra è una squadra con delle limitazioni - ha continuato lo Special One - ma se qualche mese fa tutti parlavano di un team che andava avanti e si faceva rimontare, oggi si dice l'opposto e che resistiamo". La preoccupazione ora è già tutta al derby di domenica. "Io sono contento perché abbiamo passato il turno e nelle due gare siamo stati migliori - dice 'Mou -, non sono contento perché hanno giocato tanti calciatori che domenica giocheranno, mentre quelli della Lazio sono a casa a fumare la sigaretta con Sarri". (ANSA).