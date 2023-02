Conference: Tare 'l'AZ è forte, la Lazio vuole superare ottavi'

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "L'AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie e propone un calcio di qualità, con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario". Lo ha sottolineato il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a margine del sorteggio degli ottavi di Conference League a Nyon, commentando l'avversario pescato dai biancocelesti. "L'obiettivo resta quello di proseguire nel cammino e superare anche gli ottavi di finale", ha concluso Tare. (ANSA).