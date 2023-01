Coni: anche Cannavaro, Cagnotto e Pennetta nella Walk of Fame

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Durante la Giunta nazionale del Coni di questa mattina, il presidente Malagò ha informato i componenti sulle recenti interlocuzioni con le istituzioni, nonché sulla firma del nuovo Statuto della Fondazione Milano Cortina 2026 con relativo nuovo Cda. È stata approvata, inoltre, la nuova lista di atleti da inserire nella 'Walk of Fame': si tratta di Flavia Pennetta, Tania Cagnotto, Niccolò Campriani, Fabio Cannavaro, Amedeo Pomilio, Giulia Quintavalle, Marco Galiazzo, Daniele Molmenti, Antonio Tartaglia, Gunther Hueber, Marco Albarello, Maurilio De Zolt, Silvio Fauner, Giorgio Vanzetta e Carlo Molfetta. Deliberata la composizione della squadra che gareggerà ai prossimi EYOF invernali in Friuli Venezia Giulia ed è stato deciso, infine, di intitolare a Gianluca Vialli il campo 3 del Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa. L'ex centravanti della Nazionale è stato infatti l'unico calciatore della storia ad avere portato la bandiera olimpica in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino 2006. (ANSA).