Conte via dall’Inter? Gattuso in pole per il posto in panchina. Allegri e Zidane per la Juve

Sono tanti i partecipanti al gran valzer delle panchine. Per ora sono solo ipotesi ma presto potrebbero rivelarsi realtà. Al centro dell’attenzione di addetti ai lavori e tifosi c’è, naturalmente, Antonio Conte. Dopo aver trionfato con l’Inter in campionato sembra destinato a salutare i nerazzurri. A meno che dal presidente Zhang non arrivino le garanzie chieste dal tecnico di Lecce. A pesare sull’allungamento del matrimonio c’è la delicata situazione finanziaria dell’Inter. Solo nei prossimi giorni si saprà con certezza se Conte occuperà anche la prossima stagione la panchina a San Siro.

Il nome del possibile sostituto di Conte

Intanto si fanno i nomi dei probabili sostituti. In pole potrebbe esserci l’ex milanista di ferro, Gennaro Gattuso, ormai ai titoli di coda con il suo Napoli. Ringhio è però nel mirino di altri club di punta come Juve, Fiorentina e Lazio.

Situazione Juve

Situazione ingarbugliata, quindi, anche in casa della Vecchia Signora dove, oltre all’ipotesi Gattuso e al nome di Simone Inzaghi che torna puntuale, per il dopo Pirlo potrebbero essere pronti due grandi ex: Zinedine Zidane e Max Allegri. Il cui destino si incrocia in questa fase di calciomercato.

Il gran ritorno di Allegri?

Se il francese dovesse lasciare il Real Madrid, le porte del Bernabeu si aprirebbero per Allegri che con Florentino Perez ha un ottimo rapporto.

Ma non è da escludere anche il grande ritorno del tecnico livornese alla Juve, che tante soddisfazioni gli ha regalato, dopo 2 anni di pausa. I prossimi mesi ci diranno quali di queste ipotesi potrebbe trasformarsi davvero in realtà.