"Ci vuole il pugno di ferro di Antonio Conte, il Tottenham ha bisogno di questo". La parole dell'ex calciatore Rio Ferdinand spiegano perché la scelta degli Spurs è ricaduta sul tecnico italiano che ha salutato l'Inter dopo aver conquistato lo scudetto nel campionato 2020-21. Dopo aver subito tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, il Tottenham è scivolato all'ottavo posto in Premier League a -10 dalla capolista Chelsea. In estate un altro italiano, il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, aveva cercato di convincere Conte a tornare a Londra (stavolta al Tottenhma), ma non era stato raggiunto l'accordo e la scelta era ricaduta sul portoghese Nuno Espírito Santo (esonerato il 1 novembre).

Diciotto mesi di contratto da 15 milioni a stagione

Ora la nuova offerta: un contratto di un anno e mezzo da 15 milioni di euro a stagione con opzione di estendere l'accordo per un altro anno. Ma non sono solo le condizioni economiche ad aver convinto l'allenatore pugliese e tornare in Premier League, dove ha vinto con il Chelsea (la Premier League nel 2016/17 e la FA Cup nella stagione successiva).

Quattro rinforzi "interisti"?

Conte avrebbe chiesto garanzie sulla campagna di rafforzamento della squadra nel mercato di gennaio. Quattro i rinforzi promessi che dovrebbero arrivare dalla Serie A con alcuni gioielli dell'Inter in cima alla lista della spesa di calciomercato. Qualche nome? Skriniar, Darmian o De Vrij per la difesa, Barella o Brozovic per il centrocampo e "El Toro" Lautaro Martinez per l'attacco.

Vlahovic in cima alla lista di Conte

E' quasi impossibile che Marotta si privi di tanti campioni contemporaneamente, quindi ci sono altre alternative "italiane". Per l'attacco la prima scelta è Dusan Vlahovic, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. Ma per il giovane attaccante serbo c'è un forte interessamento anche del Paris Saint Germain (per sostituire Mbappè sedotto dal Real Madrid). Per il centrocampo invece gli obiettivi sono Franck Kessie (Milan) e Manuel Lazzari (Lazio).