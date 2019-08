Convocati Argentina, 5 gli 'italiani'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 19 AGO - Ci sono 5 'italiani' nella lista dei convocati dell'Argentina per le amichevoli di settembre contro Cile e Messico. Il ct Lionel Scaloni ha scelto Dybala della Juventus, l'interista Lautaro Martinez, Correa della Lazio, De Paul dell'Udinese e Pezzella della Fiorentina. Niente chiamata per Higuain, sul quale Scaloni non conta, e per Icardi, per le note vicende. Assente anche Messi, squalificato dalla Conmebol. Questa la lista: portieri: Andrada (Boca), Armani (River), Marchesin (Porto); difensori: Otamendi (Manchester City); Rojo (Manchester Utd), Balerdi (Borussia Dortmund), Pezzella (Fiorentina), Martinez Quarta e Montiel (River), Figal (Independiente), Tagliafico (Ajax); centrocampisti: Acuna (Sporting L.), Paredes (Paris SG), Rodriguez (America), Lo Celso (Tottenham), Dominguez (Velez), De Paul (Udinese), Zaracho (Racing), Pereyra (Watford), Palacios (River), Ocampos (Siviglia), Lanzini (West Ham), McAllister (Boca); attaccanti: Correa (Lazio), Martinez (Inter),Dybala (Juventus),Gaich (San Lorenzo).