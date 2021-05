Convocati Argentina: prima volta per Palomino e Romero

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 MAG - Sono dieci gli 'italiani' presenti nella lista dei convocati dal ct dell'Argentina Lionel Scaloni, e dal suo assistente Walter Samuel, per le prossime due partite delle qualificazioni mondiali contro Cile e Colombia. Fra loro ci sono due difensori alla prima chiamata, gli atalantini Cristian Romero e José Luis Palomino . Gli altri giocatori provenienti dalla Serie A sono Lautaro Martinez (Inter), German Pezzella e Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Juan Musso, Nahuel Molina e Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolas Dominguez (Bologna) e Joaquin Correa (Lazio). Il grande escluso è lo juventino Paulo Dybala. E' curioso notare che nella lista dei 30 convocati, che comprende ovviamente anche Lionel Messi, non ci sono calciatori militanti in squadre argentine: giocano tutti all'estero. (ANSA).