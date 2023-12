Coppa Italia: per il Genoa a Roma con la Lazio sarà turn over

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Ritrova la Lazio e l'Olimpico il Genoa di Alberto Gilardino che domani sera proverà a sfatare il tabù degli ottavi in Coppa Italia. I rossoblù infatti non si qualificano ai quarti dal 1992. Contro la squadra di Sarri già affrontata e battuta con un gol di Retegui in campionato proprio nella capitale, il Grifone dovrà però fare a meno di molte pedine importanti e il turn over sarà massiccio anche in vista della prossima sfida di campionato che vedrà il Genoa in trasferta a Monza.

Assente per squalifica Frendrup. Gilardino deve fare i conti con gli indisponibili per infortunio Gudmundsson, Bani, Ekuban e Strootman mentre rimarrà a riposo Badelj così come Martinez, in porta spazio infatti a Leali. Tra i titolari sicuro del posto sarà Malinovskyi, che in campionato invece sarà squalificato, mentre avranno spazio quegli elementi fino ad ora poco utilizzati e chi ha bisogno di far crescere il proprio stato di forma. In dubbio i due big Retegui e Messias che Gilardino potrebbe non rischiare. L'italo argentino è tornato titolare sabato scorso dopo due mesi in cui aveva giocato appena 45' mentre il brasiliano è rimasto in campo 65' chiudendo però con i crampi alla seconda gara consecutiva dopo che nelle precedenti 13 sfide aveva giocato in totale poco più di mezz'ora per problemi fisici. (ANSA). .