Coppa Italia: Gilardino, 'Mancato rigore Fini? Visibile a tutti'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Il mancato rigore su Fini? L'arbitro non ci ha dato nessuna spiegazione, ma credo che sia visibile a tutti, non voglio neanche parlarne. Sono soddisfatto però della prova dei miei ragazzi, sono elementi che hanno giocato poco nell'ultimo periodo. Retegui ha messo minuti nelle gambe, tutti hanno dato risposte importanti".

Così Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa dopo il ko contro la Lazio all'Olimpico in Coppa Italia. "Non mi sono piaciuti i primi 10 minuti, quando abbiamo preso gol c'era poca lucidità, poi siamo venuti fuori, prendendo il pallino del gioco. Pur non creando tanto, Retegui ha avuto due palle gol importanti", conclude Gilardino, che riserva complimenti anche a "Immobile, suo compagno di squadra dieci anni fa al Genoa: "Ciro è un simbolo del nostro mondo, spero che possa continuare ancora per tanti anni". Una battuta pure su Gudmundsson, faro della squadra, attualmente infortunato: "Spero che giovedì torni ad allenarsi, per averlo a disposizione domenica. Dobbiamo rimanere compatti in questo momento". (ANSA). .