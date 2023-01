Coppa Italia: Juventus-Lazio, l'arbitro sarà Maresca

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - E' Maresca di Napoli l'arbitro designato per Juventus-Lazio, sfida dei quarti di finale di Coppa Italia in programma giovedì all'Allianz Stadium. Lo rende noto ,l'Aia. Il primo confronto dei quarti di finale, quello di domani tra Inter e Atalanta, sarà diretto da Chiffi di Padova, mentre per Roma-Cremonese di mercoledì è stato scelto Fabbri di Ravenna. Sempre mercoledì, ma alle 18, si giocherà Fiorentina-Torino, il cui arbitro sarà Doveri di Roma (ANSA).