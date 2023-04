Coppa Italia: Marotta, saggia la scelta di Gravina su Lukaku

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "La scelta di Gravina di togliere la squalifica è stata saggia, riporta il tutto in una giustizia sportiva. C'è un regolamento non scritto che è sinonimo di comportamento etico e morale che tutti, dai tifosi ai giocatori ai dirigenti, devono rispettare".

Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. "L'Inter è in corsa su due obiettivi, lo scudetto è meritatamente del Napoli ma noi abbiamo un piccolo campionato che significa quarto posto, un traguardo importante per l'economia della società e per il prestigio - ha aggiunto Marotta ai microfoni di Mediaset -. Una protesta sui costi dei biglietti per il derby di Champions mi giunge nuova. Abbiamo grande rispetto per i tifosi e andremo incontro alle loro esigenze purché queste rientrino nei comportamenti rispettabili". (ANSA). .