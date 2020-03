Coronavirus: Acerbi, mi mancano il calcio e i compagni

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sempre su Instagram, ieri notte Francesco Acerbi ha dato vita a una diretta rispondendo alle tante domande dei tifosi biancocelesti, e non solo. Sulle sorti della Serie A dopo lo stop, il difensore della Lazio ha ammesso: "È lunga, sposteranno l'Europeo e faranno finire il campionato. Non c'è nulla di scritto però, e questo dà fastidio. Non si sa nulla. L'unico modo è aspettare che passi tutto". Una stagione interrotta sul più bello con la Lazio seconda in classifica a 1 punto dalla Juventus capolista: "Speravo che quest'anno andasse così visti i giocatori che abbiamo - ha rivelato - siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, andare all'aria aperta, ma me la faccio passare". Alla domanda se la Lazio vincesse lo scudetto, Acerbi promette: "Se lo vinciamo mi raso i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due…". Mentre a chi gli chiede se ha mai pensato a cosa fare dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il difensore azzurro si dice certo: "Voglio fare l'allenatore, ci penso già da qualche anno. Finirei la carriera alla Lazio, ma mi piace pensare sempre anno dopo anno. Ad oggi, però, assolutamente sì". (ANSA).