Coronavirus; Barone, Ribéry sarà domani a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - ''Ribéry? Tornerà a Firenze domani''. Lo ha confermato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone mentre la squadra prosegue i controlli in vista della ripresa fissata per domani al centro sportivo 'Astori'. ''Speriamo di ripartire a breve, significherebbe che siamo in via di miglioramento - ha detto il dirigente viola a Radio Toscana - L'auspicio è che arrivino certezze per programmare questa stagione e soprattutto la prossima, sarà un mercato particolare''. In chiave viola Barone ha evidenziato che ''stiamo mettendo le basi per allestire una bella squadra, per riuscirci serviranno sforzi economici ma anche la possibilità di poter realizzare il nuovo stadio nell'area metropolitana: senza quello sarà dura''. Intanto proseguirà la collaborazione con Daniele Pradè (''Non mi risulta che andrà altrove, continuiamo a lavorare insieme per far crescere la Fiorentina'') e molto probabilmente anche quella con il tecnico Iachini, che oggi ha compiuto 56 anni: ''Il rapporto è ottimo, finiamo la stagione poi discuteremo con lui''. Idem con Federico Chiesa: ''Sia Commisso che io abbiamo un grandissimo rapporto con Federico e suo padre - ha detto Barone -. E' un giocatore viola e dopo aver superato qualche fastidio fisico è tornato quello che conosciamo. Che abbia grandi potenzialità lo sanno i club italiani e stranieri. Vedremo a fine stagione il suo pensiero, poi decideremo ciò che sarà meglio per lui e la Fiorentina. Ora Federico deve pensare a giocare qui, parlarne ogni giorno non è bello neppure per lui''. Infine sul calcio italiano: ''Deve tornare ai vertici, la Lega è ben guidata, Dal Pino e De Siervo stanno svolgendo un ottimo lavoro in un momento molto complicato. Bisognerà trovare il modo per attirare nuovi investitori e realizzare nuovi stadi''. (ANSA).