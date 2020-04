Coronavirus: Fonseca, fantastico ciò che la Roma sta facendo

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Penso che la Roma sia più di un club di calcio. E in questo momento è ancor più evidente. Il lavoro che sta facendo con la fondazione Roma Cares è fantastico". Queste le parole del tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ai microfoni della tv ufficiale di Trigoria. L'allenatore portoghese si è detto "orgoglioso di fare parte della famiglia della Roma" anche per le numerose iniziative intraprese dal club da quando è cominciata l'emergenza coronavirus. Proprio oggi, ad esempio, la società ha comunicato di aver donato 50 dispositivi, tra smartphone e tablet, a tre ospedali della Regione Lazio (Umberto I, Sant'Andrea e Santa Maria Goretti di Latina) per aiutare i più anziani ad entrare in contatto con i familiari una volta ricoverati. "Mi piace tanto il club, le persone che ci lavorano, l'organizzazione, la città, i tifosi, che sono fantastici. Voglio rimanere a Roma tanti anni - ha aggiunto Fonseca a RomaTv - In questo momento di difficoltà, il club che rappresenta questa meravigliosa città sta facendo di tutto per aiutare le persone di Roma in una forma che mi lascia molto orgoglioso". Riguardo alla squadra, l'allenatore ha spiegato che lo staff tecnico ha "creato un programma essenzialmente fisico" per i giocatori della rosa, anche perché "solo sul fisico possiamo lavorare. Ovviamente è controllato dai preparatori che parlano con loro tutti i giorni, ma solo così è possibile. I giocatori hanno condizioni limitate a casa". (ANSA).