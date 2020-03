Coronavirus: Immobile, Un abbraccio a infermieri e medici

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Mancini ha detto che vinceremo l'Europeo a prescindere da quando si giocherà? Assolutamente sì, il mister lo ha sempre pensato, crede molto in noi. In questo momento però si pensa poco al calcio". Lo dice Ciro Immobile intervenendo alla puntata speciale di Tiki Taka, andata in onda su Instagram a causa dell'isolamento per contrastare il Coronavirus. L'attaccante della Lazio è intervenuto dalla sua abitazione dove tra una partita e l'altra alla playstation continua ad allenarsi: "Ho un piccolo spazio davanti casa, ho qualche peso. Faccio anche qualche squat con le bimbe sulle spalle", ammette sorridendo. Tornando subito serio, Immobile ha voluto mandare "un abbraccio ai medici e agli infermieri che in questo momento stano lavorando per l'Italia". (ANSA).