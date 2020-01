Coronavirus: Inter e Zhang donano 300mila mascherine a Wuhan

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - ''Il presidente dell'Inter Steven Zhang e il club nerazzurro hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan per dare sostegno alla popolazione e alle autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all'epidemia di Coronavirus''. Lo rende noto l'Inter in un comunicato. Un gesto di fratellanza e supporto della società e della proprietà cinese, ovviamente particolarmente sensibile al momento di emergenza legato all'epidemia del Coronavirus. ''La fornitura raggiungerà la città cinese entro la prossima settimana. Il Gruppo Suning - si legge nella nota - ha prestato supporto ai soccorsi sin dall'inizio dell'emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall'estero a ospedali e istituzioni locali, grazie all'impegno in particolare delle divisioni Suning International e Suning Logistics, mentre il canale di sport ed entertainment PP Sports ha aperto alla visione in chiaro i propri servizi streaming. 'Siamo fratelli del mondo'. il Club invia i suoi migliori auguri alla città di Wuhan e a tutta la Cina: siamo con voi, siate forti''. (ANSA).