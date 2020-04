Coronavirus: da Neymar 900 mila euro per combattere contagio

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Anche Neymar scende concretamente in campo e mette mano al portafogli per fornire il proprio sostegno economico alla lotta contro la pandemia da coronavirus. L'asso brasiliano del Paris Saint-Germain ha donato 5 milioni di real (circa 900 mila euro): la cifra è stata suddivisa fra l'Unicef e un fondo aperto da alcune celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo. La donazione era avvenuta in un primo momento in forma anonima, ma la trasmissione brasiliana Fofocalizando l'ha resa pubblica. Resta il bel gesto di Neymar, spesso criticato per i suoi atteggiamenti dentro e fuori dal terreno di gioco. (ANSA).