Covid: Casasco 'protocollo va cambiato, ci vuole bolla vera'

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Ci vuole una bolla vera, quella del protocollo di adesso è una balla. Avevamo lanciato l'allarme 20 giorni fa che i protocolli dovevano essere cambiati, che non erano adeguati. Anticipando i tempi non è bello adesso dire che avevamo ragione. Abbiamo perso del tempo. Se fossimo stati ascoltati non ci troveremmo in questa situazione", Così il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi), Maurizio Casasco, in esclusiva a Dribbling. "Il campionato può essere salvato se interveniamo in tempo - ha sottolineato Casasco -. Un'attenzione particolare deve essere data ai protocolli e alla frequenza dei tamponi, ma anche al comportamento degli atleti durante la settimana. Ho visto decisioni, soprattutto in Lombardia sullo sport che non ci vedono d'accordo. Il Covid non si prende durante lo sport ma prima e dopo e quindi è il comportamento virtuoso che deve essere seguito. Il campionato può essere concluso se stringiamo i tempi e portiamo quello rigore necessario". (ANSA).