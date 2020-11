Covid: Lazio; Luis Alberto negativo al tampone

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Buone notizie in casa Lazio: Luis Alberto torna negativo al Covid. A dare l'annuncio è stato lo stesso calciatore spagnolo in una storia sul suo profilo Instagram, in cui compare la foto del referto con l'esito "negativo". L'ultima partita giocata dal fantasista biancoceleste risale al 24 ottobre contro il Bologna, poi tre assenze di cui due in Champions League contro Bruges e Zenit ieri. La sua eventuale disponibilità per la gara contro la Juventus però dovrà passare alla prova dei tamponi ufficiali ai quali il gruppo squadra si sottoporrà domani con esisti sabato mattina. Ma intanto Luis Alberto può tornare ad allenarsi con i compagni già da domani. (ANSA).