Covid: Milinkovic-Savic e Lazovic positivi con la Serbia

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il calciatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic e quello del Verona Darko Lazovic, sono risultati positivi al tampone del Coronavirus in occasione degli impegni internazionale con la Nazionale Serba. Con loro, positivo anche il compagno di squadra Djordje Nikolic del Basilea e un fisioterapista della nazionale. A darne comunicazione è stata la Federcalcio serba in un comunicato in cui si specifica che lo staff medico della nazionale serba "ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della Uefa e del governo della Repubblica di Serbia" e che "tutti e tre i membri della squadra nazionale e il fisioterapista hanno lasciato il Centro sportivo di Stara Pazova e sono stati posti subito in isolamento". (ANSA).