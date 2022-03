Crespo va in Qatar, allenerà l'Al Duhail

(ANSA) - DOHA, 25 MAR - Hernan Crespo, ex attaccante di Parma, Lazio, Milan e Inter, è il nuovo allenatore dell'Al Duhail, club del Qatar che era rimasto senza allenatore dopo che il portoghese Luis Castro, ex Shakhtar, aveva deciso di andare in Brasile al Botafogo. Crespo era senza squadra dallo scorso ottobre, quando era stato esonerato dal San Paolo. In precedenza aveva allenato il Modena in Italia e il Banfield e il Defensa y Justicia (con cui nel 2020 aveva vinto la Coppa Sudamericana) in Argentina. (ANSA).