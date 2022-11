Crisi Sampdoria, tifosi scrivono a Garrone 'Cosa provi?'

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - La brutta figura col Lecce ha dato (o quasi) il colpo di grazia all'ambiente blucerchiato che sperava in una scintilla per riaccendere la speranza di una salvezza che oggi sembra praticamente impossibile. Con la pausa per il Mondiale si apre una parentesi in cui il club spera di poter far chiarezza sia sul versante societario che tecnico. Il 6 dicembre terminerà l'interdizione per Massimo Ferrero, scattata in seguito all'arresto avvenuto per il fallimento di alcune sue società in Calabria. Potrebbe riprendere la presidenza e a quel punto l'attuale Cda, che ha come prospettiva fine aprile in concomitanza con l'approvazione del bilancio, potrebbe fare un passo indietro con rischi più o meno concreti sulla stabilità della società in assenza di un acquirente. Che non c'è. La Federclubs ha scritto una lettera aperta a Edoardo Garrone, l'ex presidente che ha ceduto a Ferrero, con una domanda chiara: "Cosa prova a vedere la Samp così?". L'ipotesi Al Thani per l'acquisto, perde credibilità un giorno dopo l'altro, dopo mesi surreali tra messaggi di straordinarie ambizioni, smentite e silenzi. Resta la mancanza al momento del bonifico di quei 40 milioni che potrebbero veramente dare un'accelerata alla trattativa. Nell'immediato, quindi, non ci sono possibili cambi sul ponte di comando, mentre la squadra nonostante l'arrivo di Stankovic ha confermato limiti evidenti: 6 punti in 15 partite e da gennaio servirebbe un trend da Europa League per salvarsi. Ma senza una rivoluzione sul mercato - impossibile senza una nuova proprietà - le speranze sono vicine allo zero. Mentre nelle prossime ore il Cda incontrerà Stankovic per capire se ci sono le condizioni per andare avanti: l'ex mister della Stella Rossa è considerato il meno colpevole ma lui stesso dopo il ko col Torino aveva detto di essere pronto a dimettersi nel caso in cui avesse capito che il problema poteva essere lui. C'è il sogno di un ritorno di Claudio Ranieri, ma ci sono troppi ostacoli per portare a casa la sua disponibilità senza dimenticare i problemi economici del club. L'alternativa potrebbe essere D'Aversa, ancora a contratto. (ANSA).