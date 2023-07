D'Amico: Abodi 'Di Vincenzo ricorderò sempre il suo sorriso'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Difficile avere solo un ricordo. Di Vincenzo ne hai mille e tutti con il sorriso. Non l'ho mai visto rattristito, anche quando ne avrebbe avuto motivo. Quello che mi porterò nel tempo è il sorriso fuori e dentro. Una persona fantastica". Con queste parole il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ricorda Vincenzo D'Amico, a margine dei funerali a Roma del campione d'Italia con la Lazio del '74. "In qualsiasi momento, anche quando non ci sentivamo per un po', c'era sempre la sintonia, la stima e l'amicizia - ha concluso - Aveva il sorriso nell'anima. Ha apprezzato la vita anche nei momenti di difficoltà, con un'umanità mai cambiata nel tempo". (ANSA).