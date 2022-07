Calcio: Lazio. Lotito 'Speso tanto sul mercato, nessun caso Acerbi'

"Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà", dice il presidente biancoceleste ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell'allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c'è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, uscendo dal consiglio federale odierno in via Allegri. "Caso Acerbi? Non c'è una questione Acerbi - ha aggiunto Lotito - è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono". "Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà. Lotito porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti - ha aggiunto il patron laziale parlando di sé stesso - Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire. Mercato della Roma da prima pagina? La Lazio ha preso 6 calciatori e forse faremo altre cose in entrata. Non faccio cose di estetica, io non sono un tifoso-presidente ma un presidente-tifoso e devo creare le condizioni affinché la società abbia un futuro sempre più roseo". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/ari/red 28-Lug-22 14:31