De Bruyne, ci manca la Champions,vincerla sarebbe fantastico

(ANSA) - ISTANBUL, 09 GIU - "Sono al City sono da tanto tempo, e ci sono stati momenti incredibili. In campionato più alti che bassi, in Europa giochiamo questa competizione da tempo e non siamo riusciti a vincerla. In questa stagione penso che finora abbiamo fatto bene, e se domani uscissimo dal campo con una vittoria sarebbe ovviamente fantastico per tutti". Lo dice l'asso del Manchester Kevin De Bruyne, alla vigilia della finale di Champions contro l'Inter. Lui, come i suoi compagni, insegue da tempo la Coppa che è diventata quasi un'ossessione, e conquistarla vorrebbe dir l'incoronazione definitiva, per quella che anche Simone Inzaghi oggi ha definito "la squadra più forte del mondo".

"Lo ringrazio -commenta De Bruyne -. Penso che lavoriamo durissimo per giocare al massimo, abbiamo vinto tante partite e tanti trofei in Inghilterra, e credo che tutti sappiano di cosa siamo capaci di fare: ci proveremo anche domani". È stata una stagione particolare, interrotta dal Mondiale. Fare il 'Treble', vincendo la Champions dopo la Premier League e la FA Cup cosa vorrebbe dire per il City? "L'interruzione della stagione per i Mondiali è stata molto strana, ognuno l'ha vissuta in maniera diversa - risponde il belga -. Io ovviamente sono molto orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto come club: abbiamo fatto cose fantastiche e manca l'ultimo gradino, da scalare domani". Anche domani per l'Inter i pericoli verranno dal feeling tra lo stesso De Bruyne e Haaland? "Il feeling che abbiamo in campo a volte è difficile da spiegare - risponde -: a volte io capisco cosa vuole lui, e viceversa. Speriamo che sia così anche contro l'Inter". (ANSA). .