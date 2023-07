De Laurentiis, la Champions è una questione di fortuna

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - "La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui in gola, mi è rimasto chissà dove...". Lo ha detto con ironia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, riferendosi al ko dello scorso campionato contro i rossoneri e pensando alla volontà di fare passi avanti in Champions League. De Laurentiis ha parlato da Castel Di Sangro, dove il Napoli sta facendo il ritiro, nella presentazione di un francobollo speciale per celebrare lo scudetto del Napoli, stampato dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane.

Il patron azzurro ha anche ironizzato sull'esaltazione per la prossima Champions League del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. "Tu Marsilio - ha detto - non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions...". Marsilio, infatti aveva detto: "L'Abruzzo è onorato di ospitare i campioni e di dire che questa è la terra che può ospitare i campioni. E il prossimo anno vogliamo i campioni d'Europa. Io ero alla conferenza stampa, lo scorso anno, quando il presidente promise lo scudetto. E' giusto essere ambiziosi, il Napoli ha dimostrato di poter vincere e saper vincere. L'Abruzzo ha dimostrato di saper costruire le condizioni per fare allenare una squadra al meglio verso il campionato". Il patron del Napoli alla fine ha sfidato il governatore sull'afflusso dei tifosi: "Tu però devi fare una preghiera: che i tifosi che arriveranno qui superino quelli arrivati in Trentino. Tu sei in competizione con le altre regioni. Se in Trentino sono venuti in 80 mila, qui speriamo che vengano in 150 mila". (ANSA). .