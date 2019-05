De Laurentiis,Gravina controlli i debiti

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Non si può permettere a qualcuno di spendere più di quanto fattura, bisognerebbe far luce e lo dico a Gravina che si è appena insediato: come si può far ripartire i campionati con gente che ha dei debiti e continua a indebitarsi? Come si fa ad avere dei media che incitano a spendere di più per comprare i grandi giocatori?". Se lo domanda il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso del forum 'Il calcio che vogliamo' organizzato dal Corriere dello Sport a Roma. "Il calcio non è più uno spettacolo per giovani, ma per vecchi - ha aggiunto il patron del club partenopeo - La più grossa cazzata del mondo è comprare giocatori e poter fare solo tre cambi. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha scritta questa regola? Siamo industriali o no? Vogliamo innovarci o no? Vogliamo essere dipendenti da Fifa e Uefa oppure solo al mondo del calcio?".