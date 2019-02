De Laurentiis 'Hamsik vuole andare'

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - "Volete sapere tutti cosa accadrà con Marek, ma non parleremo di lui. Non c'è nulla da dire per quanto riguarda il futuro di Hamsik. Ora si parla del Trentino, poi tra 3-4-5 giorni parleremo di Hamsik". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando in conferenza stampa in occasione della presentazione del prossimo ritiro della squadra in Trentino. Rivolgendosi ai giornalisti ha spiegato: "voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto". Comunque, "Hamsik ha chiesto di partire in un momento in cui a centrocampo siamo più che consolidati, non ci darebbe un problema, per questo Ancelotti ha dato il suo benestare". De Laurentiis sottolinea: "tra i cinesi e i napoletani c'è una bella differenza ed ora vediamo cosa accadrà. Io ho detto ad Hamsik che questa è casa sua, pure se vorrà tornare saremo felici di riaccoglierlo. E' una bella storia la sua, ha sempre fatto il suo dovere, è impeccabile".