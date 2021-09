Derby Londra all'Arsenal, per Tottenham è crisi

(ANSA) - LONDRA, 26 SET - La politica dei giovani comincia a pagare, e l'Arsenal risale posizioni in classifica dopo il disastroso avvio di campionato, il peggiore negli ultimi 67 anni. Oggi i Gunners hanno battuto per 3-1 il Tottenham nel più sentito fra i derby di Londra. La squadra di Arteta ha avuto un avvio bruciante, segnando tre gol nei primi 35 minuti di gioco, con Smith-Rowe, Aubameyang e Saka. A 11' dalla fine del match è invece arrivata la rete della bandiera per gli Spurs, segnata dal sudcoreano Son. Ancora a secco Harry Kane, che in questa edizione della Premier League non ha ancora segnato. E per il Tottenha, tre sconfitte di fila a settembre e sempre incassando tre reti, ora è crisi. Con questo successo, che il tecnico Mikel Arteta ha dedicato ai tifosi ("è per loro, che che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto quando ne avevano più bisogno: oggi è un giorno speciale"), l'Arsenal raggiunge proprio il Tottenham al decimo posto in classifica, con 9 punti in sei partite. (ANSA).