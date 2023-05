Diritti tv: De Siervo, asticella alta o pronti a Canale Lega

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Abbiamo posizionato l'asticella a 1,15 miliardi di euro a stagione e qualora le offerte ricevute fossero molto inferiori sceglieremo di procedere con la seconda soluzione, gli intermediari indipendenti, ed eventualmente la terza, ovvero il canale della Lega con l'apertura per la prima volta ai fondi di investimento in veste di distributori". Lo ha detto l'ad della Lega di serie A, Luigi De Siervo, a proposito del bando dei diritti audiovisivi del campionato. "In sostanza - ha aggiunto De Siervo, intervenuto a 'La polita nel Pallone' di Gr Parlamento - se il bando non dovesse raggiungere gli obiettivi, siamo pronti come prima Lega al mondo ad affrontare la sfida del canale e della distribuzione diretta o con un fondo a sostegno, o con le nostre forze".

"A livello nazionale la vendita dei diritti audiovisivi è gestita autonomamente dalla Lega Serie A da 5 anni - ha spiegato ancora l'ad - Abbiamo scelto di sviluppare più modelli possibili perché siamo di fronte al bando più difficile di sempre. Il contesto competitivo italiano è unico a livello internazionale, le Telco non possono comprare il prodotto calcio per poi abbinarlo alla connettività come negli altri Paesi e questo grande limite strutturale impedisce l'ingresso di investimenti da questo settore. In questa difficoltà, con gli operatori tradizionali che hanno deciso di investire meno per politiche industriali dei gruppi a cui appartengono, abbiamo scelto di avere più soluzioni possibili per cercare di stimolare l'ingresso anche di nuovi soggetti internazionali. La situazione è complicata, il fatto positivo è che siamo partiti con largo anticipo rispetto al passato". (ANSA). .