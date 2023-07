Diritti tv: De Siervo, l'obiettivo della Lega serie A è chiaro

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "L'ultima vendita ha portato ricavi per 927 milioni all'anno per il Campionato e circa 50 per la Coppa Italia. L'obiettivo è alzare questi valori e superare il muro del miliardo, la discussione sta nel fatto che i broadcaster stanno cercando di risparmiare il più possibile. Se poi non si trovasse il punto di sintesi tra i soggetti in corsa avremmo il tempo per uscire con un'offerta di contenuto sorprendente.

Se non dovessimo assegnare i diritti con l'estate, a settembre partiremo con l'attività di preparazione della nostra offerta di contenuto". Così l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo, intervenuto a 'La politica nel pallone' di Emilio Mancuso, su Rai Gr Parlamento. De Siervo ha anche sottolineato la vittoria all'Europeo della nazionale U.19: "Complimenti a Bollini e a tutte le squadre che hanno investito nei nostri giovani talenti. `Calcio is back` direi, utilizzando uno slogan. Quest`anno siamo stati protagonisti giocando le tre finali europee e oggi abbiamo l`ennesima conferma che il calcio italiano è vivido e pronto a sfornare talenti come 20 anni fa". (ANSA). .