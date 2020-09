Domani Monza-Spal, serie B ricomincia su Dazn

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Con l'anticipo di domani (ore 16,45) tra il Monza che vuole fare il doppio salto di categoria e la Spal dei fratelli Esposito prende via il campionato di Serie B, che anche in questa stagione calcistica sarà trasmesso da Dazn in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming. Il primo match teletrasmesso sarà, appunto, quello tra Monza e Spal, Sabato, invece, occhi puntati su Brescia-Ascoli e sul debutto in panchina di Gigi Delneri, chiamato sulla panchina del team del presidente Cellino per provare a riportare la squadra lombarda nella massima serie, dopo la retrocessione della scorsa stagione. Grande attesa anche per la sfida (ore 14) tra Frosinone-Empoli, altre due candidate alla promozione. Tra le altre partite in programma sabato, sempre alle ore 14, anche Pescara-Chievo e i due match che vedono protagoniste altre neopromosse: il derby del sud e quello veneto Venezia-LR Vicenza. La prima giornata si chiuderà domenica (ore 21) con l'altra neopromossa Reggiana che ospiterà il Pisa. Quanto a Dazn, riproporrà anche 'Zona Gol', programma interamente al torneo cadetto, con aggiornamenti in tempo reale sulle partite, collegamenti live e tutti i gol. (ANSA).