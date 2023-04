E' una Lazio da Champions, la Juventus deve arrendersi

(ANSA) - ROMA, 08 APR - E' la Lazio la seconda forza di questo campionato. All'Olimpico batte 2-1 la Juventus e consolida la propria posizione alle spalle del Napoli e con ben sette punti di vantaggio su quel quinto posto, attualmente dell'Inter, che vuol dire rimanere fuori dall'Europa. Alla Juve, invece, non rimane che sperare di riavere i 15 punti che le sono stati tolti e che vorrebbero dire, se restituiti, scavalcare proprio i biancocelesti di Sarri. Il verdetto è atteso per mercoledì 19 aprile, intanto la Lazio rispetto alle altre avrà anche il vantaggio di giocare una volta a settimana, non avendo le Coppe. Match winner della serata è ancora una volta Mattia Zaccagni, come nel derby, ma a deliziare la platea non è soltanto il gol del biancoceleste ma anche la pennellata di tacco, per l' assist, che gli fornisce Luis Alberto, bravo quanto lunatico ma elemento di cui la squadra della capitale non può fare a meno, così come di Milinkovic Savic. (ANSA).