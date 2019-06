E' ufficiale, Hazard dal Chelsea al Real

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Dopo una 'telenovela' durata un anno, il Real Madrid è riuscito a chiudere l'operazione Eden Hazard. Il nazionale belga arriva dal Chelsea, dopo la vittoria dell'Europa League nella squadra di Maurizio Sarri, per una cifra che dovrebbe essere vicina ai 100 milioni di euro, diventando così l'ottavo acquisto più costoso nel mondo del calcio. Hazard - come annuncia il Real sul suo profio twitter - si è legato al club spagnolo per i prossimi cinque anni fino al 30 gigno 2024. Hazard verrà presentato il prossimo giovedì 13 giugno presso la sala conferenze dello stadio Santiago Bernabéu di Madrid dopo le visite mediche di rito. Quello del belga è il secondo grande acquisto delle merengues dopo l'arrivo di Luka Jović per 60 milioni.