Sarri, 'Mai detto Juve inallenabile, lì ho chiuso cerchio'

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Se la mia Juve era inallenabile? Non l'ho mai detto, sono i virgolettati che ogni tanto i giornalisti mettono. Della Juve mi è rimasto un campionato vinto, per me vincere in Serie A è stato qualcosa di importante, che ha chiuso un cerchio di 20 anni di sacrifici nelle categorie inferiori. Questo mi è rimasto della Juve". Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla conferenza stampa di presentazione del match di domani contro la sua ex squadra allo stadio Olimpico. "Quella era una Juve arrivata alla fine di un ciclo, infatti poi hanno ringiovanito. Non era un campionato così scontato da vincere e che a me ha dato soddisfazione" (ANSA).