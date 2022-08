Elezioni: tifosi Isernia contro Lotito, sue parole indignano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 AGO - "Appaiono quantomeno inopportune e fuori luogo in tema di campagna elettorale, le sue affermazioni in merito al suo interessamento per il Campobasso calcio che rappresenta soltanto una città e non tutto il territorio molisano. Crediamo che tutti i tifosi delle varie squadre molisane e specialmente quella che rappresenta il nostro capoluogo di provincia, si sentano offesi, amareggiati e soprattutto indignati dalle sue dichiarazioni, come se il Molise fosse solo Campobasso". E' quanto scrivono i tifosi dell'Isernia Calcio in una lettera aperta al presidente della Lazio Claudio Lotito in merito alle dichiarazioni rese da quest'ultimo durante l'evento che ha aperto la sua campagna elettorale in Molise. "Lei - prosegue la tifoseria isernina - ha fatto un autogol mostruoso in una finale da Champions. In un colpo solo è stato capace di inimicarsi le tifoserie che non si riconoscono nel Campobasso. I problemi del Molise son ben altri che di una squadra calcistica dedita a fallimenti seriali. Se mai se ne fosse reso conto qui manca il lavoro con giovani costretti a scappare, la sanità è peggio di quella del quarto mondo, ospedali chiusi o ridotti a precari ambulatori, mancanza di personale, le imprese chiudono ogni giorno, le pubbliche amministrazioni sono allo sbando per carenza di personale". "Questo signor Lotito - concludono i tifosi rivolgendosi al presidente della Lazio candidato al Senato - ci si aspettava di sentire dalla sua voce: un discorso per risollevare le sorti di un'intera regione arrivata ad uno stato comatoso, e non di una squadretta di calcio che non rappresenta l'intera Regione con l'intento di risarcirla non sappiamo di quale torto subito nel 1987, visto che si giocava uno spareggio e la Lazio vincente non rubò nulla, quando il presidente era Gianmarco Calleri e non lei". (ANSA).