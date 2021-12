Empoli: Andreazzoli, giochiamo per vincere con tutti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "L'obiettivo di tutte le squadre è esprimersi al meglio, gli ambienti come Napoli sono molto stimolanti. Giochiamo sempre per vincere con tutti". Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli racconta ai microfoni di Radio Anch'io sport l'impresa contro il Napoli ieri sera che ha lanciato i toscana in alta classifica. "La gratificazione più grande è sentire tutto lo spogliatoio festeggiare, non c'e' un gruppo titolare, abbiamo 25 titolari e tutti possono dare il loro contributo. Questa per me è una grande soddisfazione. Ora 26 punti sono tanti rispetto a obiettivi previsti, è chiaro che c'e' un percorso da completare'': La più attrezzata per lo scudetto? "Con Atalanta, Inter e Napoli - conclude Andreazzoli - abbiamo sofferto: tra queste Inter e Atalanta mi hanno dato un segnale di forza. E' vero che il Napoli non sta passando un periodo ideale". (ANSA).