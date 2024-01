Empoli: Baldanzi dovrebbe giocare dal primo minuto

(ANSA) - EMPOLI, 04 GEN - Sarà emergenza sulla fascia sinistra difensiva dell'Empoli in vista della gara contro il Milan. Pezzella è fermo da due mesi per infortunio, Cacace è sotto squalifica dopo il cartellino giallo di Cagliari e sempre dopo la gara in Sardegna è arrivato un altro infortunio per Simone Bastoni.

Lui terzino sinistro non lo è di ruolo ma, visti i trascorsi nello Spezia, aveva già ricoperto nell'Empoli quella posizione. Invece sarà costretto a uno stop di un mesetto: i controlli hanno evidenziato una lesione di medio/basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra che lo terranno fuori dal campo almeno tre settimane, forse quattro. Per la gara col Milan potrebbe essere spostato a sinistra Luperto, il capitano è l'unico mancino rimasto a disposizione in fase difensiva. Torna a disposizione Fazzini che a Cagliari era indisponibile per una botta in allenamento all'occhio. Potrebbe essere la volta buona invece per rivedere Baldanzi dal primo minuto.