Empoli: dalla Lazio arriva Cancellieri in prestito, è ufficiale

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 16 AGO - Matteo Cancellieri, attaccante di 21 anni, è ufficialmente in prestito all'Empoli dalla Lazio. Il club azzurro "comunica di aver raggiunto l'accordo con la Società Sportiva Lazio per l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione in favore dell'Empoli e contro opzione per la società biancoceleste, delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri". Ieri, Ferragosto, Cancellieri si è già allenato con la squadra di Zanetti. Prima della Lazio Cancellieri ha giocato a Verona e proprio sabato pomeriggio affronterà l'Hellas nella prima sfida di campionato dell'Empoli al 'Castellani'. (ANSA).