Il sogno di Eriksson si può avverare grazie allo splendido gesto di Klopp

Sven Goran Eriksson ha un tumore e, parole sue, gli "resta da vivere un anno nel migliore dei casi". E' stato lo stesso allenatore svedese recentemente a rendere pubblico il suo dramma. Nei 42 anni da tecnico e manager Eriksson ha girato il mondo, vinto lo scudetto in Italia con Lazio e raggiunto la nomina a commissario tecnico dell'Inghilterra (dal 2001 al 2006). Ma non è mai arrivato a coronare il suo grande sogno calcistico: allenare il Liverpool.

"Ho sempre desiderato diventare l'allenatore del Liverpool"

In una recente intervista a Sky Sports Uk, oltre a parlare della malattia, c'è stato un momento nel quale si è parlato del Liverpool, che è una passione di famiglia: "Mio padre, che è ancora vivo ed è ancora oggi un tifoso del Liverpool, mi ha trasmesso la passione. Anche io sono tifoso, lo sono sempre stato. Ho sempre desiderato diventare l'allenatore del Liverpool, e questo non accadrà di sicuro, ma rimango comunque un loro tifoso".

"Può fare il mio lavoro per un giorno se vuole"

Una dichiarazione d'amore per i Reds che non è passata inosservata nella città dei Beatles. E così è intervenuto Jurgen Klopp, il tecnico tedesco del Liverpool. "Ho sentito del suo amore per il Liverpool e scoperto che è un tifoso da tutta la sua vita - ha detto il tecnico -. È il benvenuto, se viene qui, può sedersi al mio posto nel mio ufficio e fare il mio lavoro per un giorno se vuole, non c'è problema. Averlo qui e mostrargli tutto e come questo meraviglioso club si è sviluppato nel corso degli anni, penso che sia sicuramente qualcosa che gli diremo. Può venire e passare delle ore meravigliose qui, ne sono sicuro".