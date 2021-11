'Ci ha trasmesso identità e amore': le commoventi parole di Godin per Tabarez

"E' molto difficile trovare le parole giuste". Inizia così la lettera di Diego Godin indirizzata a Oscar Washington Tabárez dopo l'esonero del Ct da parte della nazionale uruguaiana. La Federcalcio del Paese sudamericano ha comunicato di aver risolto il contratto dell'allenatore riconoscendo "i traguardi sportivi fondamentali ottenuti in questi 15 anni, che hanno posto l'Uruguay di nuovo ai primi posti del calcio mondiale". Fatali per Tabarez, che in Italia ha allenato Milan e Cagliari gli scarsi risultati ottenuti nelle qualificazioni al Mondiale di calcio 2022 e soprattutto le quattro sconfitte consecutive subite nelle ultime uscite.

"Ci ha trasmesso identità, responsabilità e amore per la nazionale"

"Voglio ringraziarla per tutto quello che mi ha insegnato e per tutto quello in cui mi ha aiutato, nella vita e nella carriera da calciatore", ha scritto su Instagram Diego Godin, capitano della "Celeste" e 153 presenze in nazionale dal 2005. "Grazie per avermi fatto giocare con la nazionale dell’Uruguay, il sogno più grande di ogni bambino e bambina del nostro paese - ha scritto il difensore del Cagliari - e poi per avermi dato la responsabilità della fascia da capitano, con tutto quello che per noi significa. Mi sono sempre impegnato anima e corpo per la Celeste, come hanno fatto tutti i miei compagni. E anche questo è merito suo, che ci ha trasmesso i valori di identità, responsabilità e amore per la nazionale".

"Ha fatto in modo che la nazionale diventasse parte delle nostre vite"

"Ci ha fatto sentire la nazionale per quello che è, 'la cosa più importante delle cose meno importanti' - ha aggiunto il difensore del Cagliari -. Ha fatto in modo che la nazionale diventasse parte delle nostre vite e che quel sentimento di appartenenza e di orgoglio per questa squadra, che hanno tre milioni di uruguaiani, tornasse a farsi sentire in ogni angolo del mondo. Semplicemente, grazie Maestro!".