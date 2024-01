Euro '24: Uefa concederà spazio a influencer e tik toker

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Non sarà la 'rivoluzione' nel mondo della comunicazione che qualcuno aveva frettolosamente annunciato, ma l'Uefa verrà comunque meno, in occasione dei prossimi Europei in Germania, alla tradizionale ristrettezza in fatti di 'pass' e accrediti, riservati ai media. Infatti sceglierà un gruppo ristretto di influencer e tik toker, si presume tra coloro che hanno un adeguato numero di followers, ai quali concederà di accedere ai match del torneo continentale (dei quali non potranno diffondere immagini di gioco) per raccontare il 'dietro le quinte'.

E' quanto emerge dalla Uefa, a parziale correzione delle voci secondo cui l'ente continentale del calcio avrebbe concesso di accreditarsi a pieno titolo anche ai rappresentanti del mondo dei social, in nome del marketing. In realtà, come precisato, non sarà esattamente così, ma un numero ristretto di influencer e tik toker avranno il loro spazio. Come dire, che è il segno di tempi. (ANSA). .