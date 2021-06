Europei: Buffon, complimenti a Italia, Donnarumma certezza

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 14 GIU - Gigi Buffon fa i "complimenti ai ragazzi" della Nazionale impegnati agli Europei. Parlando a margine della presentazione oggi a Marina di Pietrasanta della sua Buffon Football academy, il portiere ex azzurro ha detto tra l'altro: "Donnarumma è una certezza nazionale, Mancini per cosa ha ereditato e come ha stravolto è stato bravo", Chiellini "fino a quando sta bene e' giusto" che giochi: "E' uno dei più forti difensori al mondo". Tra le favorite degli Europei per Buffon ci sono Francia - "ha l'allenatore perfetto per gestire certe individualità" - Germania, Belgio, Italia. (ANSA).