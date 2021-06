Europei: Gravina, 'possibile più pubblico per quarto finale'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - In merito a un possibile aumento di pubblico allo stadio Olimpico per le prossime partite dell'Europeo "escludo che possa succedere nella fase eliminatoria, stiamo lavorando con le altre federazioni per sapere se dai quarti ci possa essere un leggero incremento del pubblico". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un punto stampa a Casa Azzurri. Riguardo il prossimo campionato invece "stiamo lavorando a un protocollo dove si parte dall'attuale percentuale (25%) che reputo addirittura riduttiva rispetto all'attuale situazione pandemica- conclude - Scrolliamoci di dosso le ansie e siamo coerenti con la politica del premier Draghi, di coraggio, speranza e del valore di una campagna vaccinale che sta dando risultati straordinari". (ANSA).