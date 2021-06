Europei: Insigne, sui social incitamento figli 'grande papà'

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Buona la prima": sul suo profilo Instagram Lorenzo Insigne ha commentato così la vittoria dell'Italia ieri contro la Turchia nella gara inaugurale degli Europei. E stamattina, in una storia ha postato le letterine che gli hanno mandato di due figli, Carmine e Christian. "Grande papà, continua così - ha scritto il secondogenito Christian - ti ho visto nella partita e sei stato bravissimo. Vinci anche con il Napoli". "Grazie per aver segnato ed aver fatto il cuore", le parole del primogenito Carmine. Nella storia anche una foto con il compagno di squadra Ciro Immobile, anche lui ieri a segno, con la scritta "fratmo", fratello, foto pubblicata in una storia dallo stesso attaccante della Lazio. (ANSA).