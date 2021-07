Europei: Martinez confermato sulla panchina del Belgio

(ANSA) - BRUXELLES, 08 LUG - Roberto Martinez è stato confermato alla guida della nazionale belga di calcio fino alla Coppa del Mondo-2022, ha annunciato lo stesso tecnico spagnolo in una video conferenza stampa. "La mia attenzione è già concentrata sul resto delle qualificazioni ai Mondiali e sulle Final Four della Lega delle Nazioni (a ottobre in Italia, ndr)", ha assicurato il catalano. "Abbiamo parlato spesso del mio futuro, prima e durante il torneo europeo, ma nella mia mente era molto chiaro". Sotto contratto da luglio 2016, Martinez è legato alla federazione belga fino alla fine dei Mondiali 2022 in Qatar. La Federazione aveva già confermato mercoledì di voler mantenere Martinez al suo posto, nonostante il deludente percorso dei Red Devils, eliminati nei quarti dall'Italia. (ANSA).