Europei: Rossi, Ungheria mostrerà a suoi tifosi cosa sa fare

(ANSA) - BUDAPEST, 18 GIU - "Sono sicuro che i miei ragazzi sapranno riprendersi e mostrare ai nostri tifosi cosa sanno fare. Questa Ungheria merita rispetto". Lo dice il ct dei magiari Marco Rossi, anche se la rivale di domani alla Puskas Arena è la Francia campione del mondo in carica. Rossi parla così perché quella contro il Portogallo è stata una sconfitta amara, arrivata con tre reti prese nei minuti finali della partita. "Dal punto di vista psicologico perdere in quel modo può aver lasciato delle cicatrici - dice Rossi -, ma dobbiamo cancellarle e concentrarci su questa sfida. Non staremo a recriminare su ciò che è stato, ma ci riprenderemo e mostreremo cosa sappiamo fare". Ma non per questo sarà una partita facile: "anzi - chiosa Rossi -, sarà molto complicata: diciamo che la Francia vale 900 milioni di euro e noi 6. La nazionale di Deschamps è la mia favorita per la vittoria finale, ha Mbappé che è un attaccante formidabile, e altri grandi giocatori. Noi, invece, avremo 60mila spettatori a spingerci". (ANSA).